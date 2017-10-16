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14:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре экс-начальника караула СИЗО будут судить за ограбление банка «Солидарность»

Во вторник, 17 октября, в Советском районном суде пройдет очередное заседание по делу о разбойном нападении на банк «Солидарность», расположенного на улице Победы в Самаре, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, вечером 31 марта в офис банка ворвался мужчина в маске и, угрожая работникам компании предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему «наличку». В итоге добычей грабителя стали 5,5 млн рублей. Спустя две недели правоохранители разыскали грабителя. Им оказался 33-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что пошел на преступление из-за накопившихся долгов.

Как недавно выяснилось, на путь грабежа и разбоя встал бывший начальник караула СИЗО-1 УФСИН по Самарской области. За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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