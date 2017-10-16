В Самаре экс-начальника караула СИЗО будут судить за ограбление банка «Солидарность»

Напомним, вечером 31 марта в офис банка ворвался мужчина в маске и, угрожая работникам компании предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему «наличку». В итоге добычей грабителя стали 5,5 млн рублей. Спустя две недели правоохранители разыскали грабителя. Им оказался 33-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что пошел на преступление из-за накопившихся долгов.