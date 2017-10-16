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14:36 (мск), источник: ТАСС

Рабочие шахты в Соликамске не обращались за медпомощью после пожара

Глава городской администрации сообщил, что «людей благополучно эвакуировали» и пожарные расчеты потушили возгорание.

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Рабочие из эвакуированной из-за пожара шахте в Соликамске в Пермском крае не обращались за медицинской помощью, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС глава администрации города Соликамска Алексей Федотов.

«Ни один из эвакуированных шахтеров не обращался за медицинской помощью. Людей благополучно эвакуировали. С огнем справились пожарные расчеты, которые находятся при шахте. КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям — прим. ТАСС) рассмотрит инцидент на шахте позже», — сказал Федотов.

Он добавил, что это первое ЧП на шахте с 2014 года, когда произошел обвал грунта.

ЧП произошло на шахте Соликамского калийного рудоуправления. Пожар возник на площади 30 кв. м. на глубине 400 м при демонтаже старого оборудования. По предварительным данным, загорелись пластиковые трубы. Энергоснабжение и вентиляция шахты не нарушены.

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