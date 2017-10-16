Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за брошенного квадроцикла

В Манском районе Красноярского края с рельсов сошел пассажирский поезд. ЧП произошло из-за брошенного на путях квадроцикла.

Как рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги, пассажирский поезд № 98 «Кисловодск — Тында» сошел с рельсов 15 октября в 17.30. На участке «Таежный — Камарчага» машинист поезда заметил стоящий на путях квадроцикл без водителя. Он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, так как расстояние было недостаточным.

Оказалось, что водитель квадроцикла с прицепом выехал на железнодорожные пути вне специально оборудованного переезда. Водитель бросил свой транспорт на рельсах и скрылся, в результате чего и произошло ЧП. Отметим, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.