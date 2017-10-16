ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин
(Город Казань KZN.RU, 16 октября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин.
(Город Казань KZN.RU, 16 октября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин.
Так, 13 октября в 15.30 водитель автомобиля ВАЗ-2114 во дворе дома № 15 по ул. Сахарова совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушиб правой стопы.
14 октября в 4.00 напротив дома № 5/1 по ул.2-я Газовая был совершен наезд на 29-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая с закрытым переломом ребер слева и закрытым переломом правого надколенника госпитализирована в больницу.
В этот же день в 20.00 напротив дома № 26а по ул. Ахтямова был совершен наезд на 67-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель также с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей теменной области головы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.
По данным ГИБДД, всего за прошедшие выходные (14 и 15 октября) в городе зарегистрировано 367 ДТП, из них 15 происшествий с пострадавшими — 11 наездов на пешеходов, 2 столкновения автотранспорта, наезд на стоящее транспортное средство и опрокидывание автомобиля. В результате 1 пешеход погиб, еще 15 участников ДТП — 10 пешеходов (в том числе ребенок), 4 пассажира и водитель — получили травмы различной степени тяжести.