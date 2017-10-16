ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин

Так, 13 октября в 15.30 водитель автомобиля ВАЗ-2114 во дворе дома № 15 по ул. Сахарова совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушиб правой стопы.

14 октября в 4.00 напротив дома № 5/1 по ул.2-я Газовая был совершен наезд на 29-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая с закрытым переломом ребер слева и закрытым переломом правого надколенника госпитализирована в больницу.

В этот же день в 20.00 напротив дома № 26а по ул. Ахтямова был совершен наезд на 67-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель также с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей теменной области головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.