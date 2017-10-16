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14:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин

(Город Казань KZN.RU, 16 октября). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наездов на трех женщин.

Так, 13 октября в 15.30 водитель автомобиля ВАЗ-2114 во дворе дома № 15 по ул. Сахарова совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушиб правой стопы.

14 октября в 4.00 напротив дома № 5/1 по ул.2-я Газовая был совершен наезд на 29-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая с закрытым переломом ребер слева и закрытым переломом правого надколенника госпитализирована в больницу.

В этот же день в 20.00 напротив дома № 26а по ул. Ахтямова был совершен наезд на 67-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель также с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей теменной области головы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие выходные (14 и 15 октября) в городе зарегистрировано 367 ДТП, из них 15 происшествий с пострадавшими — 11 наездов на пешеходов, 2 столкновения автотранспорта, наезд на стоящее транспортное средство и опрокидывание автомобиля. В результате 1 пешеход погиб, еще 15 участников ДТП — 10 пешеходов (в том числе ребенок), 4 пассажира и водитель — получили травмы различной степени тяжести.

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