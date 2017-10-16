Крымские спасатели ликвидировали крупный пожар в районе Кара-Дага

Источник: РИА "Новости"

Информация о возгорании сухой травы в районе заповедника поступила на пульт пожарной охраны 13 октября в районе обеда. Существовал риск переброски огня на густой лесной массив. К месту была направлена спецмашина с тремя спасателями. Огнеборцы установили площадь пожара — 5 га и запросили для его ликвидации дополнительные силы.

Несмотря на сильные порывы ветра, которые способствовали распространению огня, пожарные за 1,5 часа локализовали угрозу переброски огня и ликвидировали возгорание.

Кроме того, на прошлой неделе были ликвидированы возгорания травы на меньшей площади в Красногвардейском районе Крыма (село Найденовка) и Ленинском районе (село Чистополье). Во всех случаях причины возгорания выясняются.