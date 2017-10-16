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14:32 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели ликвидировали крупный пожар в районе Кара-Дага

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели ликвидировали пожар на открытой территории площадью 5 га в районе заповедника Кара-Даг (район Феодосии). Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Информация о возгорании сухой травы в районе заповедника поступила на пульт пожарной охраны 13 октября в районе обеда. Существовал риск переброски огня на густой лесной массив. К месту была направлена спецмашина с тремя спасателями. Огнеборцы установили площадь пожара — 5 га и запросили для его ликвидации дополнительные силы.

Несмотря на сильные порывы ветра, которые способствовали распространению огня, пожарные за 1,5 часа локализовали угрозу переброски огня и ликвидировали возгорание.

Кроме того, на прошлой неделе были ликвидированы возгорания травы на меньшей площади в Красногвардейском районе Крыма (село Найденовка) и Ленинском районе (село Чистополье). Во всех случаях причины возгорания выясняются.

Всего с начала октября крымские спасатели около 100 раз боролись с возгораниями сухой растительности на полуострове.

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