Крымские спасатели ликвидировали крупный пожар в районе Кара-Дага
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели ликвидировали пожар на открытой территории площадью 5 га в районе заповедника
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели ликвидировали пожар на открытой территории площадью 5 га в районе заповедника
Информация о возгорании сухой травы в районе заповедника поступила на пульт пожарной охраны 13 октября в районе обеда. Существовал риск переброски огня на густой лесной массив. К месту была направлена спецмашина с тремя спасателями. Огнеборцы установили площадь пожара — 5 га и запросили для его ликвидации дополнительные силы.
Несмотря на сильные порывы ветра, которые способствовали распространению огня, пожарные за 1,5 часа локализовали угрозу переброски огня и ликвидировали возгорание.
Кроме того, на прошлой неделе были ликвидированы возгорания травы на меньшей площади в Красногвардейском районе Крыма (село Найденовка) и Ленинском районе (село Чистополье). Во всех случаях причины возгорания выясняются.
Всего с начала октября крымские спасатели около 100 раз боролись с возгораниями сухой растительности на полуострове.