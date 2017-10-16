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14:30 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Гвашеву

Краснодарский краевой суд 16 октября не стал изменять приговор черкесскому активисту Руслану Гвашеву. Об этом рассказал черкесский активист Аскер Сохт.

Источник: ЮГА.ру

По его словам, судебное заседание по приговору в отношении 67-летнего Гвашева длилось 27 минут. Во время него судья просмотрел видео молебна у Тюльпанового дерева 21 мая. На суде не присутствовали ни сам Гвашев, ни представители МВД, сообщает «Кавказ. Реалии».

К зданию суда поддержать Гвашева пришли десятки черкесов.

Как сообщали Юга.ру, Руслана Гвашева осудили за организацию несогласованной акции в сочинском поселке Головинка — траурного молебна в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. В знак протеста 67‑летний черкесский общественный деятель 11 сентября объявил голодовку.

Он прекратил голодать по просьбе участников акции в его поддержку — 5 октября у здания Краснодарского краевого суда собралось около 200 человек. Тогда должно было состояться судебное заседание, но его перенесли на 16 октября.

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