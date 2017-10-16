Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Гвашеву
Краснодарский краевой суд 16 октября не стал изменять приговор черкесскому активисту Руслану Гвашеву. Об этом рассказал черкесский активист Аскер Сохт.
Краснодарский краевой суд 16 октября не стал изменять приговор черкесскому активисту Руслану Гвашеву. Об этом рассказал черкесский активист Аскер Сохт.
По его словам, судебное заседание по приговору в отношении 67-летнего Гвашева длилось 27 минут. Во время него судья просмотрел видео молебна у Тюльпанового дерева 21 мая. На суде не присутствовали ни сам Гвашев, ни представители МВД, сообщает «Кавказ. Реалии».
К зданию суда поддержать Гвашева пришли десятки черкесов.
Как сообщали Юга.ру, Руслана Гвашева осудили за организацию несогласованной акции в сочинском поселке Головинка — траурного молебна в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. В знак протеста 67‑летний черкесский общественный деятель 11 сентября объявил голодовку.
Он прекратил голодать по просьбе участников акции в его поддержку — 5 октября у здания Краснодарского краевого суда собралось около 200 человек. Тогда должно было состояться судебное заседание, но его перенесли на 16 октября.