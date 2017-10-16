Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Гвашеву

Источник: ЮГА.ру

По его словам, судебное заседание по приговору в отношении 67-летнего Гвашева длилось 27 минут. Во время него судья просмотрел видео молебна у Тюльпанового дерева 21 мая. На суде не присутствовали ни сам Гвашев, ни представители МВД, сообщает «Кавказ. Реалии».

К зданию суда поддержать Гвашева пришли десятки черкесов.

Как сообщали Юга.ру, Руслана Гвашева осудили за организацию несогласованной акции в сочинском поселке Головинка — траурного молебна в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. В знак протеста 67‑летний черкесский общественный деятель 11 сентября объявил голодовку.