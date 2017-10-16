В Калининграде экс-полицейские подозреваются в мошенничестве на 56 млн рублей

Источник: Новый Калининград

По версии следствия, полицейские, в период с 10 марта по 1 июня 2016 года по предварительному сговору совершили хищение табачной продукции, принадлежащей одной из коммерческих фирм областного центра, ранее изъятой в ходе проверочных мероприятий.

В феврале 2016 года ряд сотрудников 3 отдела УЭБ и ПК регионального управления МВД России принимали участие в проведении проверки деятельности предприятия, зарегистрированного в Калининграде. В ходе проведенных мероприятий обнаружена и изъята табачная продукция, немаркированная акцизными марками на общую сумму свыше 152 млн рублей. Изъятая табачная продукция была помещена в складские помещения другой коммерческой фирмы на улице Алтайской в Калининграде и вверена на ответственное хранение директору фирмы.

Экс-начальник 3 отдела УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и двое его подчиненных, в настоящее время уволенных из органов полиции, используя свое должностное положение, совместно с неустановленными лицами, незаконно вывезли и похитили часть изъятой табачной продукции стоимостью свыше 56 млн рублей.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия в отношении бывшего начальника 3 отдела УЭБ и ПК регионального УМВД России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение. Его бывшие подчиненные, являющиеся фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий, получении взяток, фальсификации доказательств по уголовному делу.