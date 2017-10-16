В Коминтерновском районе Воронежа при пожаре погиб 67-летний пенсионер
Спасатели нашли тело 67-летнего мужчины на месте пожара в частном доме на улице Туркенича в Воронеже.
Спасатели нашли тело 67-летнего мужчины на месте пожара в частном доме на улице Туркенича в Воронеже.
Огонь уничтожил здание полностью. Пенсионер был хозяином дома, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сотрудники МЧС получили сообщение о ЧП в Коминтерновском районе в 6:49. На месте работали четвре пожарных расчета. Справиться с огнем удалось через 24 минуты. К его ликвидации привлекли 12 человек на четырех спецмашинах. Причина пожара устанавливается.
Накануне ночью погиб 44-летний хозяин дома, загоревшегося в Острогожске. Тело также обнаружили спасатели на месте происшествия.