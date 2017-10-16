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14:33 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в шахте в Соликамске начался из-за демонтажа оборудования

УФА, 16 окт — РИА Новости. Пожар в шахте по добыче калийной соли в Соликамске в Пермском крае начался из-за демонтажа оборудования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Источник: РИА Новости

«По предварительной информации, из-за демонтажа оборудования загорелись старые пластиковые трубы на площади 30 квадратных метров», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Он добавил, что возгорание произошло в самой нижней точке шахты на отметке 400 метров. В момент происшествия в шахте находилось 297 человек. В настоящее время на поверхность поднято 287 шахтеров, еще десять человек останутся в шахте для обслуживания лифтов.

Представитель пресс-службы уточнил, что угрозы распространения пожара на пути проведения эвакуации нет, на месте работают 135 сотрудников МЧС. Погибших и пострадавших нет, заключил собеседник агентства.

По данным краевого МЧС, сообщение о возгорании в шахте по добыче калийной соли в городе Соликамске поступило в 12.38 местного времени (10.38 мск).

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