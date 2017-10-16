Пожар в шахте в Соликамске начался из-за демонтажа оборудования
УФА, 16 окт — РИА Новости. Пожар в шахте по добыче калийной соли в Соликамске в Пермском крае начался
УФА, 16 окт — РИА Новости. Пожар в шахте по добыче калийной соли в Соликамске в Пермском крае начался
«По предварительной информации,
Он добавил, что возгорание произошло в самой нижней точке шахты на отметке 400 метров. В момент происшествия в шахте находилось 297 человек. В настоящее время на поверхность поднято 287 шахтеров, еще десять человек останутся в шахте для обслуживания лифтов.
Представитель
По данным краевого МЧС, сообщение о возгорании в шахте по добыче калийной соли в городе Соликамске поступило в 12.38 местного времени (10.38 мск).