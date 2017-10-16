Пожар в шахте в Соликамске начался из-за демонтажа оборудования

Источник: РИА Новости

«По предварительной информации, из-за демонтажа оборудования загорелись старые пластиковые трубы на площади 30 квадратных метров», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Он добавил, что возгорание произошло в самой нижней точке шахты на отметке 400 метров. В момент происшествия в шахте находилось 297 человек. В настоящее время на поверхность поднято 287 шахтеров, еще десять человек останутся в шахте для обслуживания лифтов.

Представитель пресс-службы уточнил, что угрозы распространения пожара на пути проведения эвакуации нет, на месте работают 135 сотрудников МЧС. Погибших и пострадавших нет, заключил собеседник агентства.