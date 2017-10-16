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14:41 (мск), источник: УралПолит.ру

Несколько автомобилей столкнулись в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября, ИА УралПолит.Ru. Несколько автомобилей столкнулись в Екатеринбурге. Сотрудники МЧС извлекли из одной пострадавшего.

«Пожарные и спасатели… участвовали в ликвидации последствий ДТП с участием нескольких автомобилей на 17-м километре Полевского тракта в г. Екатеринбурге», — сообщает региональное ГУ МЧС, не уточняя, сколько именно.

Чтобы не допустить возгорания машин, пожарные произвели отсоединение клемм аккумуляторов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из поврежденного автомобиля.

Причину ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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