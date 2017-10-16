Появилось видео ограбления заправки в Хайбуллинском районе Башкирии
Четыре человека в масках с прорезями для глаз ограбили автозаправку в селе Бурибай Хайбуллинского районе республики.
Четыре человека в масках с прорезями для глаз ограбили автозаправку в селе Бурибай Хайбуллинского районе республики.
«Вести» публикуют видеозапись произошедшего. На кадрах видно, как злоумышленники разбили стекло и проникли в помещение АЗС. Как сообщил источник в правоохранительных органах, грабители похитили около 50 тысяч рублей. Сейчас преступников ищет полиция.