В Калининграде на Южном вокзале рабочего убило током
В пятницу, 13 октября, на Южном вокзале убило током 31-летнего рабочего. Об этом Клопс.Ru сообщили в
В пятницу, 13 октября, на Южном вокзале убило током 31-летнего рабочего. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Инцидент произошёл в 21:30 на третьей платформе. Молодой человек работал в одной из компаний города, которая производила на территории вокзала
«На перроне дежурили сотрудники транспортной полиции. Они оперативно среагировали, вызвали скорую помощь и пытались самостоятельно реанимировать молодого человека, однако, прибывшие медики констатировали его смерть», — рассказал глава
На данный момент создана специальная комиссия, в которую входят представители следственных органов, компании, в которой работал погибший, трудовой инспекции и других ведомств. В ближайшее время специалисты должны дать заключение о том, кто виновен в гибели человека, а также была ли нарушена техника безопасности. Также предварительную проверку по этому факту проводит Калининградский следственный отдел
23 июня на Северном вокзале в Калининграде погиб 45-летний сотрудники подрядной организации. Погибший занимался обустройством навесов на верхней платформе Северного вокзала, его напарник получил тяжёлые травмы. Рабочие поднимали строительную деталь и задели контактную сеть.