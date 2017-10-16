В Калининграде на Южном вокзале рабочего убило током

Инцидент произошёл в 21:30 на третьей платформе. Молодой человек работал в одной из компаний города, которая производила на территории вокзала строительно-монтажные работы по установке систем виденонаблюдения. Во время монтажа мужчину ударило током.

На данный момент создана специальная комиссия, в которую входят представители следственных органов, компании, в которой работал погибший, трудовой инспекции и других ведомств. В ближайшее время специалисты должны дать заключение о том, кто виновен в гибели человека, а также была ли нарушена техника безопасности. Также предварительную проверку по этому факту проводит Калининградский следственный отдел Северо-Западного следственного управление на транспорте Следственного комитета РФ, по её результатам будет принято процессуальное решение.