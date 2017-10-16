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15:46 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти водитель грузовика сбил и переехал мужчину

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Сегодня утром, 16 октября, на улице Автостроителей в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП, сообщает группа «Происшествия Тольятти».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, сдавая задним ходом, не заметил мужчину, который шел рядом с авто, и задел его. После этого пешеход упал, и грузовик переехал его. В результате тольяттинец получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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