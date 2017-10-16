В Тольятти водитель грузовика сбил и переехал мужчину

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, сдавая задним ходом, не заметил мужчину, который шел рядом с авто, и задел его. После этого пешеход упал, и грузовик переехал его. В результате тольяттинец получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.