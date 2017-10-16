В Копейске организовали нелегальный детсад в квартире

Детей она собирала в своей квартире на первом этаже жилого дома, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно версии следствия, обвиняемая осуществляла нелегальную деятельность с 2013 года. При этом у нее не было необходимых документов (регистрации индивидуального предпринимателя и патента). Кроме того, группа была рассчитана больше, чем на 10 человек, и в помещении не было аварийного выхода, что нарушало правила пожарной безопасности.

«В марте этого года в результате произошедшего в подъезде пожара пути выхода из квартиры были перекрыты огнем, квартира заполнилась дымом. Из-за отсутствия аварийного выхода дети не могли безопасно покинуть квартиру. На помощь им пришел посторонний мужчина, который при помощи автомобиля и троса смог вырвать металлическую решетку окна. Только после этого 15 детей и работник группы смогли эвакуироваться из квартиры», — отметили в региональной прокуратуре.