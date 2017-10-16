В Копейске организовали нелегальный детсад в квартире
Жительница Копейска предстанет перед судом за организацию незаконного детского сада.
Жительница Копейска предстанет перед судом за организацию незаконного детского сада.
Детей она собирала в своей квартире на первом этаже жилого дома, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Согласно версии следствия, обвиняемая осуществляла нелегальную деятельность с 2013 года. При этом у нее не было необходимых документов (регистрации индивидуального предпринимателя и патента). Кроме того, группа была рассчитана больше, чем на 10 человек, и в помещении не было аварийного выхода, что нарушало правила пожарной безопасности.
«В марте этого года в результате произошедшего в подъезде пожара пути выхода из квартиры были перекрыты огнем, квартира заполнилась дымом.
Предприимчивая копейчанка за время работы своего нелегального детсада получила четыре миллиона рублей. Теперь ей грозит уголовное наказание, вплоть до реального тюремного срока. Дело передано в суд.