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16:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жители Набережных Челнов обратились к экологам с жалобой на невозможность дышать из-за пыли. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе рейда инспекторы Прикамского территориального управления установили источник распространения древесной пыли. Им оказалось одно из предприятий лесоцеха. Проведенный анализ отобранных проб показал наличие в воздухе загрязняющих веществ.

Руководству организации было выдано представление об устранении нарушений и причин, повлекших загрязнение окружающей среды. Согласно вынесенному решению Набережночелнинского городского суда, деятельность ООО «Лес-Сервис» приостановлена на 30 суток.

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