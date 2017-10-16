Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жители Набережных Челнов обратились к экологам с жалобой на невозможность дышать
(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жители Набережных Челнов обратились к экологам с жалобой на невозможность дышать
В ходе рейда инспекторы Прикамского территориального управления установили источник распространения древесной пыли. Им оказалось одно из предприятий лесоцеха. Проведенный анализ отобранных проб показал наличие в воздухе загрязняющих веществ.
Руководству организации было выдано представление об устранении нарушений и причин, повлекших загрязнение окружающей среды. Согласно вынесенному решению Набережночелнинского городского суда, деятельность ООО «Лес-Сервис» приостановлена на 30 суток.