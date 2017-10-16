В Москве неизвестный украл вывеску академии Минздрава России
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту кражи в центре Москвы вывески Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту кражи в центре Москвы вывески Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще в пятницу, однако о нем стало известно только сейчас.
Неизвестный похитил вывеску медицинской академии, расположенной по адресу: Баррикадная улица, 2/1, строение 1.
Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия, а также наличие камер видеонаблюдения, на которые мог попасть момент кражи.