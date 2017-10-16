Приговор уральскому блогеру Соколовскому оставили без изменения
Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому, который получил широкую известность после ловли покемонов в
Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому, который получил широкую известность после ловли покемонов в
«В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения», — отмечается в сообщении облсуда.
Напомним, что Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и в экстремизме. Он получил два года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Летом прошлого года молодой человек выложил в Сеть ролик, где он ловит покемонов в
Когда вся эта история начала раскручиваться, блогер заявлял, что таким образом протестует против клерикализации. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, в ходе оперативных действия у блогера нашли экстремистские материалы.