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15:45 (мск), источник: ЕАН

Приговор уральскому блогеру Соколовскому оставили без изменения

Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому, который получил широкую известность после ловли покемонов в Храме-на-Крови.

«В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения», — отмечается в сообщении облсуда.

Напомним, что Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и в экстремизме. Он получил два года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Летом прошлого года молодой человек выложил в Сеть ролик, где он ловит покемонов в Храме-на-Крови. Свои действия он сопровождал матом и глумливыми комментариями.

Когда вся эта история начала раскручиваться, блогер заявлял, что таким образом протестует против клерикализации. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, в ходе оперативных действия у блогера нашли экстремистские материалы.

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