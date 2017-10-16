Приговор уральскому блогеру Соколовскому оставили без изменения

«В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения», — отмечается в сообщении облсуда.

Напомним, что Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих и в экстремизме. Он получил два года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Летом прошлого года молодой человек выложил в Сеть ролик, где он ловит покемонов в Храме-на-Крови. Свои действия он сопровождал матом и глумливыми комментариями.