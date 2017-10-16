Под Калининградом нашли мать, бросившую два года назад пятерых детей

«Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 14 пропавших без вести граждан, в числе которых 36-летняя жительница Тульской области, два года назад уехавшая от мужа и пятерых детей. Родственникам передана информация о том, что женщина найдена живой и здоровой на территории Калининградской области», — сообщили в ведомстве.