Под Калининградом нашли мать, бросившую два года назад пятерых детей
КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Калининградские полицейские нашли мать пятерых детей, которая два года назад оставила семью в Тульской области, сообщили журналистам в
КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Калининградские полицейские нашли мать пятерых детей, которая два года назад оставила семью в Тульской области, сообщили журналистам в
Полицейские подвели итоги широкомасштабной межгосударственной
«Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 14 пропавших без вести граждан, в числе которых 36-летняя жительница Тульской области, два года назад уехавшая от мужа и пятерых детей. Родственникам передана информация о том, что женщина найдена живой и здоровой на территории Калининградской области», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, полицейские разыскали и задержали 39 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, длительное время скрывавшихся от правосудия. Среди них есть те, кого разыскивали в странах СНГ. Помощь в проведении операции «Розыск» калининградским полицейским оказали коллеги из