Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Секс сокращает жизнь
Умер актер Дмитрий Марьянов
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Умер народный артист СССР Николай Охотников
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
16:30 (мск), источник: РИА Новости

Родные погибшего под колесами спорткара в Ростове-на-Дону ищут очевидцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Родственники Александра Шамова, который погиб под колесами спортивного автомобиля Audi R8 в Ростове-на-Дону, просят откликнуться очевидцев происшествия, сообщила РИА Новости двоюродная сестра Александра Ольга.

Источник: РИА Новости

По данным полиции, вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина-водитель за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным полиции, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб. Возбуждено уголовное дело.

«Мы просим откликнуться очевидцев, может у кого-нибудь есть видео… Любая информация может помочь наказать виновницу», — сказала Ольга. Она выразила опасения, что представительница «золотой молодежи», которую она считает виновной, может уйти от ответственности. «Если бы это был обычный таксист, думаю, его бы уже задержали, а так как это хозяйка дорого авто… О ДТП мы вообще узнали только 12-го и то из прессы, при том что у брата с собой был и паспорт и телефон со всеми нашими контактами», — сказала она.

По словам собеседницы, сейчас распространяются слухи, что ее брат наркоман, алкоголик и переходил дорогу в неположенном месте. «Он мог выпить, потому что накануне у него был день рождения. Про наркотики — однозначно нет, он был противником, и никак и нигде не имел к ним отношения», — сказала она. По ее словам, ДТП произошло недалеко от дома его родителей в районе пешеходного перехода.

По информации полиции, с 2015 года женщина-водитель 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением скорости. В настоящее время, по словам представителя ГУМВД России по Ростовской области, мера пресечения ей не избрана, автомобиль изъят и помещен на охраняемую стоянку. Прокуратура области взяла ход расследования на контроль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СМИ назвали причину смерти актера Марьянова
'Самый бесполезный аэропорт в мире' принял первых пассажиров
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Сборная России опустилась ниже Кабо-Верде в рейтинге ФИФА
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Павленский объяснил поджог здания Банка Франции
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь