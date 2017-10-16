Родные погибшего под колесами спорткара в Ростове-на-Дону ищут очевидцев

Источник: РИА Новости

По данным полиции, вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина-водитель за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным полиции, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб. Возбуждено уголовное дело.

«Мы просим откликнуться очевидцев, может у кого-нибудь есть видео… Любая информация может помочь наказать виновницу», — сказала Ольга. Она выразила опасения, что представительница «золотой молодежи», которую она считает виновной, может уйти от ответственности. «Если бы это был обычный таксист, думаю, его бы уже задержали, а так как это хозяйка дорого авто… О ДТП мы вообще узнали только 12-го и то из прессы, при том что у брата с собой был и паспорт и телефон со всеми нашими контактами», — сказала она.

По словам собеседницы, сейчас распространяются слухи, что ее брат наркоман, алкоголик и переходил дорогу в неположенном месте. «Он мог выпить, потому что накануне у него был день рождения. Про наркотики — однозначно нет, он был противником, и никак и нигде не имел к ним отношения», — сказала она. По ее словам, ДТП произошло недалеко от дома его родителей в районе пешеходного перехода.