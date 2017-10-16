Давняя вендетта Бьорк и фон Триера: новый поворот

Источник: AFP 2017

Знаменитая исландская певица Бьорк (по паспорту Бьорк Гудмундсдоттир) в воскресенье присоединилась к голосам женщин, заявляющих о сексуальных домогательствах во время съемок.

Правда, написала Бьорк у себя в «Фейсбуке» не про голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а про неназванного ею датского режиссера, который, по ее словам, во время съемок позволял себе выходки сексуального толка. Какие именно — неясно, и в любом случае Бьорк пишет, что у нее сильный характер, и тому ничего добиться не удалось.

Учитывая, что она снималась лишь в одном фильме с датским режиссером, всем сразу стало ясно, что речь идет о Ларсе фон Триере.

Бьорк снималась в его фильме «Танцующая в темноте» в 1999 году. Съемки оказались сложными. Тогда Бьорк обвиняла фон Триера в том, что он исподтишка снимает ее для документального фильма и вообще ведет себя как тиран. Тогда же она назвала его «эмоциональным порнографом».

Взаимные обвинения звучали во всех газетах, и с тех пор отношения между Бьорк и фон Триером не улучшились.

Сейчас Бьорк пишет, что сексуальные домогательства на съемках считались нормальным делом, и ее спас лишь тот факт, что она уже была известной певицей и могла себе позволить не поддаваться никому.

По ее словам, ей помогло и то, что она родилась и выросла в Исландии — стране, где идеал равенства полов почти достигнут.

Другими словами, она не привыкла, что к женщинам кто-то может относиться как к существам второго сорта или объекту вожделения.

Равноправие в отдельно взятой стране.

В этом что-то есть. Последние шесть лет Исландия занимает первое место в списке гендерного равенства, составляемого World Economic Forum.

Исландские женщины долго добивались этого. Когда Бьорк было 10 лет, в Исландии прошла однодневная забастовка женщин.

24 октября 1975 года практически все женщины на одни сутки бросили все свои дела — не вышли на работу, отказались готовить еду дома или приглядывать за детьми. Забастовка была полной.

На сутки страна почти полностью остановилась. И тут все общество, не только мужчины, но и сами женщины, поняли, что без женщин как без рук, и что им есть на что пожаловаться.

С тех пор прогресс в достижении гендерного равенства постоянно двигался вперед. Именно из такой среды и вышла Бьорк.

Ларс фон Триер и Бьорк уже не первый год обвиняют друг друга в разных грехах | Источник: AFP 2017

Но, как и всегда, у любой истории есть несколько сторон.

Бьорк всегда была известна своим непредсказуемым характером. Это пошло ей на пользу в музыкальной карьере, но работать с ней может не каждый.

В 2000 году фон Триер говорил, что сотрудничать с Бьорк было практически невозможно, обвинял ее в том, что она «жует свои костюмы» и регулярно отказывается от взятых на себя обязательств.

Тогда он говорил, что на съемках они были похожи на старую супружескую чету — каждый со своим адвокатом.

Коллега фон Триера, режиссер Петер Ольбек Йенсен, который также принимал участие в съемках «Танцующей в темноте», в интервью датской газете Jyllands Posten сказал, что не Бьорк была истинной жертвой на съемках, а он и фон Триер.

Как я помню, мы были жертвами. Эта женщина была крепче меня и Ларса фон Триера вместе взятых. Она командовала всем. Петер Ольбек Йенсен Режиссер

При этом Петер Ольбек Йенсен не отрицает возможности того, что сексуальные домогательства могли иметь место, но говорит, что Бьорк должна была заявить об этом тогда, а не много лет спустя.

Он добавляет, что во время съемок выпивал по бутылке виски в день, так как очень боялся, что фильм закончится полным провалом из-за поведения Бьорк.

«Однажды она просто не появлялась пару дней, а ее ждали чуть ли не 200 человек», — продолжает он.

Бьорк и фон Триер в Каннах | Источник: AFP 2017

И, напоминает Петер Ольбек Йенсен, фильм «Танцующая в темноте» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, где Бьорк и фон Триер публично помирились, и она поцеловала его в присутствии фотографов.

Но, судя по комментариям в исландских соцсетях и местной прессе, Исландия стоит горой за свою самую известную дочь.