Суд оправдал бывшего вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова
В понедельник, 16 октября, Ленинский районный райсуд Самары оправдал бывшего
В понедельник, 16 октября, Ленинский районный райсуд Самары оправдал бывшего
Напомним, В ноябре 2013 г. у
В мае 2014 г. в отношении Олега Назарова возбудили уголовное дело по двум эпизодам злоупотребления полномочиями. Позже по этой статье появился еще один эпизод. Кроме того, в отношении него возбудили еще и уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
21 июля 2017 г. судья Роман Булыгин возобновил рассмотрение дела Олега Назарова
Они были подписаны другим