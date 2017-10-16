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17:16 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Маршрутка загорелась во время рейса в Нижнем Новгороде

Горячая поездка. Маршрутка горела сегодня утром в районе метромоста. Об этом редакции программы «Вести-Приволжье» сообщил народный корреспондент.

После возгорания водитель оперативно высадил пассажиров. Причины аварии еще уточняются. Известно, что это новый автобус «Вектор», который принадлежит одному из частных перевозчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В гордепартаменте транспорта и автомобильных дорог заверили, что муниципальные автобусы сегодня не горели.

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