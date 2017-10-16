Маршрутка загорелась во время рейса в Нижнем Новгороде
Горячая поездка. Маршрутка горела сегодня утром в районе метромоста. Об этом редакции программы «Вести-Приволжье» сообщил народный корреспондент.
Горячая поездка. Маршрутка горела сегодня утром в районе метромоста. Об этом редакции программы «Вести-Приволжье» сообщил народный корреспондент.
После возгорания водитель оперативно высадил пассажиров. Причины аварии еще уточняются. Известно, что это новый автобус «Вектор», который принадлежит одному из частных перевозчиков.
В гордепартаменте транспорта и автомобильных дорог заверили, что муниципальные автобусы сегодня не горели.