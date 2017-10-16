Хоккеисту «Байкал-Энергии» Александру Егорычеву разбили автомобиль
Серьёзно насолили злоумышленники хоккеисту иркутской «Байкал-Энергии» Александру Егорычеву. Они разбили его личный автомобиль.
Серьёзно насолили злоумышленники хоккеисту иркутской «Байкал-Энергии» Александру Егорычеву. Они разбили его личный автомобиль.
При этом сделали это весьма нетривиальным способом — с помощью «блинов» для тяжёлой атлетики. Несколько снарядов бросили на крышу «Мерседеса». Видимо, вандалы, обладают недюжинной силой. Но пострадавшему сейчас не до рассуждений. Ведь даже с первого взгляда понятно, что ремонт предстоит дорогостоящий — полностью разбиты люк, крыша и частично заднее стекло.
Кстати, Александр Егорычев не принимал участие в матче «Байкал-Энергия» — «Енисей». Напомню, иркутяне уступили красноярцам в четвертьфинале Кубка мира по хоккею с мячом 11:1.