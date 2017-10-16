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17:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Хоккеисту «Байкал-Энергии» Александру Егорычеву разбили автомобиль

Серьёзно насолили злоумышленники хоккеисту иркутской «Байкал-Энергии» Александру Егорычеву. Они разбили его личный автомобиль.

Источник: Вести Иркутск

При этом сделали это весьма нетривиальным способом — с помощью «блинов» для тяжёлой атлетики. Несколько снарядов бросили на крышу «Мерседеса». Видимо, вандалы, обладают недюжинной силой. Но пострадавшему сейчас не до рассуждений. Ведь даже с первого взгляда понятно, что ремонт предстоит дорогостоящий — полностью разбиты люк, крыша и частично заднее стекло.

Кстати, Александр Егорычев не принимал участие в матче «Байкал-Энергия» — «Енисей». Напомню, иркутяне уступили красноярцам в четвертьфинале Кубка мира по хоккею с мячом 11:1.

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