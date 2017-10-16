Завершилось судебное следствие по убийству боксера Андрея Еремеева

Во время процесса подсудимые Сабаев и Перегудов частично признали вину в пособничестве, а обвиненный в подстрекательстве Лукьянов, вину продолжает категорически отвергать.

Это уголовное дело рассматривается присяжными уже в третий раз. Первый вердикт был вынесен еще осенью 2016 года. Однако федеральный судья Александр Павлов скрыл от сторон вынесенный вердикт в отношении Лукьянова, где большинством голосов присяжных заседателей девять против трех он был оправдан.

Вторая коллегия присяжных под председательством того же Павлова признала всех подсудимых виновными, но Верховный Суд отменил этот приговор по указанным причинам, а дело было возвращено на новое рассмотрение.

Сейчас присяжным уже третьего состава осталось только выслушать обвинительную речь прокурора и выступления адвокатов. После этого заседатели, получив вопросный лист, удалятся для вынесения вердикта.