Госпогранкомитет подтвердил факт смерти офицера в учебном центре под Сморгонью
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информацию о гибели
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информацию о гибели
Официальный представитель отметил, что основная проверка по данному факту проводится Следственным комитетом.
«Трагедия случилась утром 27 сентября. Офицер, находясь при исполнении, покончил жизнь самоубийством. Это произошло в учебном центре Института пограничной службы в районе города Сморгонь (Гродненская область). Для установления обстоятельств, причин, условий случившегося Следственным комитетом проводятся следственные действия», — проинформировал Антон Бычковский.