Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
18:05 (мск), источник: РИАМО

Жителя Подмосковья ждет суд за оскорбление полицейского в Москве

РИАМО — 16 окт. Житель Московской области предстанет перед судом за нецензурное оскорбление сотрудника полиции на Ярославском вокзале столицы, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории привокзальной площади Ярославского вокзала Москвы, оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, пытавшегося пресечь совершение административного правонарушения.

«Уголовное дело по статье 319 УК РФ направлено в мировой суд 381 судебного участка Красносельского района Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сумки с 530 кг мяса с Украины обнаружили на Киевском вокзале в Москве
Мытищи направили 26 человек на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
Путин ввел санкции против КНДР
СП выявила нехватку 43 млрд рублей на повышение зарплат врачей
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели Марьянова
Ученые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Павленский объяснил поджог здания Банка Франции
Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году
Звезда «Игры престолов» выходит замуж за популярного певца
Спорт
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком» Но это не повод красно-белым расслабляться перед важнейшим матчем в Лиге чемпионов
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь