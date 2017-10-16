Жителя Подмосковья ждет суд за оскорбление полицейского в Москве

По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории привокзальной площади Ярославского вокзала Москвы, оскорбил грубой нецензурной бранью сотрудника полиции, пытавшегося пресечь совершение административного правонарушения.

«Уголовное дело по статье 319 УК РФ направлено в мировой суд 381 судебного участка Красносельского района Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.