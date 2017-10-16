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17:58 (мск), источник: Калининград.Ru

На Приморском кольце «Опель» врезался в отбойник и загорелся: погиб водитель

Днём в понедельник, 16 октября, на Приморском кольце произошла серьёзная авария.

Около 12:00 в районе съезда в сторону Светлогорска «Опель Аскона» врезался в ограждение и загорелся. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, возможно, ему стало плохо за рулём. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время полиция устанавливает личность погибшего, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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