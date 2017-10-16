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18:09 (мск), источник: РИА Новости

После гибели Марьянова возбудили уголовное дело

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели актера Дмитрия Марьянова, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Следователи оценят оперативность оказания 47-летнему актеру медицинской помощи. Марьянов скончался в воскресенье, предположительно, из-за оторвавшегося тромба.

Дело возбуждено по части второй 109 статьи УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

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Как рассказали друзья актера, Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье. Ему вызвали скорую помощь, которая не приехала «по техническим причинам». Актера отвезли на личной машине в больницу, но медики оказались бессильны.

СМИ сообщали, что машина скорой помощи не приехала на вызов к Марьянову, Росздравнадзор проверяет эти данные. При этом в подмосковном Минздраве заявили, что вызов скорой Марьянову отменили через четыре минуты после звонка.

Вызов скорой для Дмитрия Марьянова отменили через 4 минуты
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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