Посольство Турции в Кишиневе выразило соболезнования РМ
Посольство Турции в Республике Молдова сегодня направило соболезнования в связи с произошедшей два дня назад в Кот-д’Ивуаре авиакатастрофой, в которой погибли четверо молдавских граждан.
Посольство Турции в Республике Молдова сегодня направило соболезнования в связи с произошедшей два дня назад в Кот-д’Ивуаре авиакатастрофой, в которой погибли четверо молдавских граждан.
Как отмечается в
Два дня назад четверо молдавских граждан погибли, еще двое получили травмы после того, как их грузовой самолет упал в Атлантический океан недалеко от аэропорта Абиджана в Кот-д’Ивуаре. Авиакатастрофа произошла после неудачной попытки посадить судно в аэропорту Абиджана
Упавший самолет совершал полеты для французской армии, на его борту находилось десять человек, в том числе шесть граждан Республики Молдова и четыре гражданина Франции. Он принадлежал кампании «Valan International Air Cargo» и перевозил грузы по контракту с французской армией.