Посольство Турции в Кишиневе выразило соболезнования РМ

Источник: Noi.md

Как отмечается в пресс-релизе дипмиссии, посольство Турции выражает соболезнования и солидарность молдавскому правительству, народу и семьям погибших в результате крушения самолета.

Два дня назад четверо молдавских граждан погибли, еще двое получили травмы после того, как их грузовой самолет упал в Атлантический океан недалеко от аэропорта Абиджана в Кот-д’Ивуаре. Авиакатастрофа произошла после неудачной попытки посадить судно в аэропорту Абиджана из-за плохих погодных условий.