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20:14 (мск), источник: Noi.md

Посольство Турции в Кишиневе выразило соболезнования РМ

Посольство Турции в Республике Молдова сегодня направило соболезнования в связи с произошедшей два дня назад в Кот-д’Ивуаре авиакатастрофой, в которой погибли четверо молдавских граждан.

Источник: Noi.md

Как отмечается в пресс-релизе дипмиссии, посольство Турции выражает соболезнования и солидарность молдавскому правительству, народу и семьям погибших в результате крушения самолета.

Два дня назад четверо молдавских граждан погибли, еще двое получили травмы после того, как их грузовой самолет упал в Атлантический океан недалеко от аэропорта Абиджана в Кот-д’Ивуаре. Авиакатастрофа произошла после неудачной попытки посадить судно в аэропорту Абиджана из-за плохих погодных условий.

Упавший самолет совершал полеты для французской армии, на его борту находилось десять человек, в том числе шесть граждан Республики Молдова и четыре гражданина Франции. Он принадлежал кампании «Valan International Air Cargo» и перевозил грузы по контракту с французской армией.

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