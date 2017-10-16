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22:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего в Добрянке первоклассника нашли сотрудники полиции

С ребёнком всё в порядке.

В Добрянке нашли пропавшего школьника. С мальчиком всё в порядке.

«Первоклассника обнаружил наряд полиции. Ребёнок гулял с друзьями. В ближайшее время его передадут родным», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевой полиции.

Ребёнок жив-здоров, в отношении него не совершалось никаких противоправных действий. Однако сотрудники полиции всё-таки проведут проверку, чтобы выяснить, почему ребёнок не вернулся домой и гулял по городу с наступлением темноты.

Напомним, 16 октября днём сестра проводила школьника до остановки и оставила его ждать автобус. Однако домой мальчик во время не вернулся. Обеспокоенные родные обратились в полицию.

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