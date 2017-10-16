Пропавшего в Добрянке первоклассника нашли сотрудники полиции
С ребёнком всё в порядке.
С ребёнком всё в порядке.
В Добрянке нашли пропавшего школьника. С мальчиком всё в порядке.
«Первоклассника обнаружил наряд полиции. Ребёнок гулял с друзьями. В ближайшее время его передадут родным», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в
Ребёнок
Напомним, 16 октября днём сестра проводила школьника до остановки и оставила его ждать автобус. Однако домой мальчик во время не вернулся. Обеспокоенные родные обратились в полицию.