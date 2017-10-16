Пропавшего в Добрянке первоклассника нашли сотрудники полиции

В Добрянке нашли пропавшего школьника. С мальчиком всё в порядке.

«Первоклассника обнаружил наряд полиции. Ребёнок гулял с друзьями. В ближайшее время его передадут родным», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевой полиции.

Ребёнок жив-здоров, в отношении него не совершалось никаких противоправных действий. Однако сотрудники полиции всё-таки проведут проверку, чтобы выяснить, почему ребёнок не вернулся домой и гулял по городу с наступлением темноты.