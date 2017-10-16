Более 1,5 млн тенге взяла мошенница за трудоустройство в Жанаозене

В ходе расследования по фактам мошенничества гражданки Казахстана, 1987 года рождения, ранее уже судимой, стало известно об 11 фактах мошенничества. За обещания трудоустройства поваров или ремонтником женщина собирала приличные суммы. Причем, нередко брала у одного у того же человека не один раз.



«Она умышленно, из корыстных побуждений, обещала помощь в трудоустройстве в нефтяное учреждение. Брала средства для прохождения медицинского осмотра, для устройства на работу без очереди, для трудоустройства поваром, ремонтником. У одного потерпевшего взяла 90 тысяч тенге, у другого — 150 тысяч, максимально 650 тысяч. Всего за 11 фактов набралось более 1,5 млн тенге. Досудебные расследования по ст.190 ч.2 УК РК сотрудниками управления внутренних дел города Жанаозена завершены, материалы переданы в суд», — рассказала сотрудница пресс-службы департамента внутренних дел Мангистауской области Шолпан Юлдашева.



В отношении женщины применена мера пресечения в виде «личного поручительства».