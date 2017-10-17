Воронежец за рулем «Лада Гранта» сбил пешехода и авто перевернулось: двое погибли
Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.
Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.
В понедельник, 16 октября 2017 года, около часа дня на улице Советская в селе Клеповка, расположенного в Бутурлиновском районе, произошла авария с двумя погибшими. По версии следствия, «Лада Гранта» под управлением 56-летнего воронежца сбила на обочине 31-летнего пешехода. После этого легковушка перевернулась.
«От полученных травм на месте происшествия скончался 79-летний пассажир легковушки», — рассказали в МВД.
Пешехода попытались реанимировать врачи «скорой помощи». Однако их усилия успехом не увенчались. Он скончался в машине неотложки.