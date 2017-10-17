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11:21 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец за рулем «Лада Гранта» сбил пешехода и авто перевернулось: двое погибли

Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 16 октября 2017 года, около часа дня на улице Советская в селе Клеповка, расположенного в Бутурлиновском районе, произошла авария с двумя погибшими. По версии следствия, «Лада Гранта» под управлением 56-летнего воронежца сбила на обочине 31-летнего пешехода. После этого легковушка перевернулась.

«От полученных травм на месте происшествия скончался 79-летний пассажир легковушки», — рассказали в МВД.

Пешехода попытались реанимировать врачи «скорой помощи». Однако их усилия успехом не увенчались. Он скончался в машине неотложки.

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