В Янтарном затопило пляж у озера рядом с шахтой Анны
В Янтарном затопило территорию платного пляжа у озера рядом с шахтой Анны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.
В Янтарном затопило территорию платного пляжа у озера рядом с шахтой Анны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.
По словам местных жителей, вода вышла из берегов после сильных дождей. Однако глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский пояснил, что это типичное явление после шторма.
— Там территорию летней кафешки немножко подтопило. Каждый год, когда сильные дожди или шторма, его подзатапливает. Просто вода из моря переходит через берег, волна сильная, и попадает в озеро. Это абсолютно нормальное, рядовое явление. Нет такого, чтобы было