В Янтарном затопило пляж у озера рядом с шахтой Анны

По словам местных жителей, вода вышла из берегов после сильных дождей. Однако глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский пояснил, что это типичное явление после шторма.

— Там территорию летней кафешки немножко подтопило. Каждый год, когда сильные дожди или шторма, его подзатапливает. Просто вода из моря переходит через берег, волна сильная, и попадает в озеро. Это абсолютно нормальное, рядовое явление. Нет такого, чтобы было что-то глобально критичное, — отметил Заливатский в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.