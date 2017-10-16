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21:48 (мск), источник: Интерфакс

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, известная по обличительным материалам в отношении властей, погибла в результате взрыва бомбы в ее машине рядом с собственным домом, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.

Источник: Reuters

По данным издания, одно из последних громких расследований 56-летней журналистки касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами, продажей мальтийских паспортов и получением денег от правительства Азербайджана.

По данным местных СМИ, 15 дней назад Каруана Галиция сообщила в полицию, что ей угрожают убийством.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки. Премьер-министр страны, который фигурировал в ее расследовании, назвал это преступление «варварской атакой».

Источник: Reuters

Скандал вокруг «панамского досье» разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. Скандал получил максимальную огласку — документы была опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

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В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

«Панамское досье» содержит 11,5 миллиона документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний.

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