Воронежский рыбак погиб от удара током на железнодорожном мосту в Отрожке

ЧП произошло утром в воскресенье, 15 октября. Около 07.40 часов утра рыбак, удивший на мосту, погиб от удара током. Охранники, дежурившие на объекте, немедленно сообщили о случившемся правоохранителям.

По предварительным данным, рыбак случайно задел удочкой силовой провод высокого напряжения, что и привело к трагедии — удар током, мощность которого составляла 27 000 вольт, оказался смертельным. Рыбак умер на месте происшествия. Погибшему воронежцу было 53 года.

Напомним, несколькими днями ранее на железнодорожных объектах в Воронеже произошло несколько смертельных аварий. Так, в районе улицы Дорожной поезд насмерть сбил 26-летнего парня, который шел вдоль железнодорожного полотна в наушниках — по всей видимости, молодой человек попросту не услышал приближающийся состав. Через сутки еще один человек погиб на участке железной дороги на левом берегу, в районе остановке Минской — мужчину сбил грузовой поезд.