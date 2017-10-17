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09:27 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский рыбак погиб от удара током на железнодорожном мосту в Отрожке

В Воронеже на железнодорожном мосту в Отрожке от удара током погиб человек, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

ЧП произошло утром в воскресенье, 15 октября. Около 07.40 часов утра рыбак, удивший на мосту, погиб от удара током. Охранники, дежурившие на объекте, немедленно сообщили о случившемся правоохранителям.

По предварительным данным, рыбак случайно задел удочкой силовой провод высокого напряжения, что и привело к трагедии — удар током, мощность которого составляла 27 000 вольт, оказался смертельным. Рыбак умер на месте происшествия. Погибшему воронежцу было 53 года.

Транспортная полиция проводит проверку, выясняя все причины и обстоятельства трагического ЧП.

Напомним, несколькими днями ранее на железнодорожных объектах в Воронеже произошло несколько смертельных аварий. Так, в районе улицы Дорожной поезд насмерть сбил 26-летнего парня, который шел вдоль железнодорожного полотна в наушниках — по всей видимости, молодой человек попросту не услышал приближающийся состав. Через сутки еще один человек погиб на участке железной дороги на левом берегу, в районе остановке Минской — мужчину сбил грузовой поезд.

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