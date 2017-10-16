Белорус будет отбывать в Польше наказание за убийство 21-летней давности
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус будет отбывать в Польше наказание за убийство 21-летней давности. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус будет отбывать в Польше наказание за убийство 21-летней давности. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
На момент совершения преступления мужчине было 17 лет. Он входил в одну из группировок, которая в 1990-е занималась угоном автомобилей, сбытом наркотиков и рэкетом. Денежным местом был пограничный переход между Брестом и Тересполем, где стояла очередь из импортных машин, которые перегонщики везли в Беларусь. Рэкетиры никак не могли поделить сферы влияния, и бандит из Бреста застрелил мать криминального авторитета из польского Тересполя.
Задержан разыскиваемый был в Германии. На тот момент он только освободился из тюрьмы за другое преступление и уже успел получить немецкое гражданство. Польский суд назначил 38-летнему мужчине десять лет лишения свободы. По закону, наказание убийца будет отбывать в польской тюрьме.