Белорус будет отбывать в Польше наказание за убийство 21-летней давности

На момент совершения преступления мужчине было 17 лет. Он входил в одну из группировок, которая в 1990-е занималась угоном автомобилей, сбытом наркотиков и рэкетом. Денежным местом был пограничный переход между Брестом и Тересполем, где стояла очередь из импортных машин, которые перегонщики везли в Беларусь. Рэкетиры никак не могли поделить сферы влияния, и бандит из Бреста застрелил мать криминального авторитета из польского Тересполя.