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16 октября, источник: БЕЛТА

Белорус будет отбывать в Польше наказание за убийство 21-летней давности

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус будет отбывать в Польше наказание за убийство 21-летней давности. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На момент совершения преступления мужчине было 17 лет. Он входил в одну из группировок, которая в 1990-е занималась угоном автомобилей, сбытом наркотиков и рэкетом. Денежным местом был пограничный переход между Брестом и Тересполем, где стояла очередь из импортных машин, которые перегонщики везли в Беларусь. Рэкетиры никак не могли поделить сферы влияния, и бандит из Бреста застрелил мать криминального авторитета из польского Тересполя.

Задержан разыскиваемый был в Германии. На тот момент он только освободился из тюрьмы за другое преступление и уже успел получить немецкое гражданство. Польский суд назначил 38-летнему мужчине десять лет лишения свободы. По закону, наказание убийца будет отбывать в польской тюрьме.

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