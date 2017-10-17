На Кубани выявили 9 тыс. объектов, сбрасывающих сточные воды в море
На селекторном совещании в администрации Краснодарского края обсудили меры по борьбе с загрязнением морей сточными водами.
На селекторном совещании в администрации Краснодарского края обсудили меры по борьбе с загрязнением морей сточными водами.
Работу по выявлению самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации для сброса в нее
Как доложил первый замминистра
«По 9 тыс. объектов выявлен сброс сточных вод и незаконные врезки в ливневую канализацию, составлено более 8 тыс. протоколов, выдано — более 20 тыс. предписаний. До устранения нарушений у 6,5 тыс. абонентов введено ограничение водоснабжения. Кроме того, выдано более 15 тыс. уведомлений о необходимости получения техусловий на водоотведение», — сообщил Лазарев.
Первый
«Мы не можем допускать сбросов неочищенных ливневых стоков, которые могут попасть в акваторию моря. Это важная для региона тема. Уверен, в течение