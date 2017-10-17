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12:24 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани выявили 9 тыс. объектов, сбрасывающих сточные воды в море

На селекторном совещании в администрации Краснодарского края обсудили меры по борьбе с загрязнением морей сточными водами.

Источник: ЮГА.ру

Работу по выявлению самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации для сброса в нее хоз-бытовых стоков проводят муниципальные межведомственные комиссии, созданные на территории Азово-Черноморского побережья для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В них входят представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора, эксплуатирующих организаций, органов местного самоуправления.

Как доложил первый замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Александр Лазарев, всего было обследовано более 130 тыс. адресов.

«По 9 тыс. объектов выявлен сброс сточных вод и незаконные врезки в ливневую канализацию, составлено более 8 тыс. протоколов, выдано — более 20 тыс. предписаний. До устранения нарушений у 6,5 тыс. абонентов введено ограничение водоснабжения. Кроме того, выдано более 15 тыс. уведомлений о необходимости получения техусловий на водоотведение», — сообщил Лазарев.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко подчеркнул, что такую работу необходимо продолжить и сделать системной по всему побережью.

«Мы не можем допускать сбросов неочищенных ливневых стоков, которые могут попасть в акваторию моря. Это важная для региона тема. Уверен, в течение двух-трех лет мы уже сможем заявить, что более 90% нарушений ликвидировано», — приводит слова Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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