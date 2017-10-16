Волк напал на ребенка в Западном Казахстане

— Он зашел в сарай, увидел волка, но подумал, что это чужая собака. Животное неожиданно напало на мальчика, он успел забраться на чердак, тем самым спасти себя. Мальчик начал звать на помощь взрослых. Ему была оказана первая медицинская помощь. В 8.40 подростка доставили в Жалпакталскую районную больницу, где ему был сделан укол от бешенства. Волк успел укусить мальчика за правое бедро. Состояние пострадавшего удовлетворительное, — сообщила Зайлим Мажитова.