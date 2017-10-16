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16 октября, источник: Kazinform

Волк напал на ребенка в Западном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Волк напал на 8-классника 14 октября в поселке Талдыкудук Казталовского района ЗКО, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Как рассказала заместитель акима по социальным вопросам и внутренней политике Казталовского района Зайлим Мажитова, 14 октября ранним утром 8-классник пошел в сарай, где находились овцы.

— Он зашел в сарай, увидел волка, но подумал, что это чужая собака. Животное неожиданно напало на мальчика, он успел забраться на чердак, тем самым спасти себя. Мальчик начал звать на помощь взрослых. Ему была оказана первая медицинская помощь. В 8.40 подростка доставили в Жалпакталскую районную больницу, где ему был сделан укол от бешенства. Волк успел укусить мальчика за правое бедро. Состояние пострадавшего удовлетворительное, — сообщила Зайлим Мажитова.

Со слов Зайлим Мажитовой, хищник был застрелен местными жителями.

— Необходимые части животного оправлены на экспертизу, которая будет проводиться в течение 10 дней, — рассказали в акимате Казталовского района.

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