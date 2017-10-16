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22:54 (мск), источник: РИА Новости

Рудник «Уралкалия» в Соликамске возобновил работу после возгорания

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подземный производственный комплекс «Соликамск-1» (СКРУ-1) компании «Уралкалий» возобновил свою работу после инцидента с возгоранием днем в понедельник, сообщил РИА Новости представитель компании.

«Уралкалий» сообщает, что в 22.55 (20.55 мск) 16 октября подземный производственный комплекс СКРУ-1 возобновил работу в штатном режиме, — сообщили в компании.

По данным «Уралкалия», в понедельник на СКРУ-1 произошло задымление горной выработки пятой Юго-Западной панели шахтного поля рудника. Персонал был эвакуирован из зоны задымления, пострадавших нет. В момент происшествия в шахте находились 297 человек. Как сообщали местные власти, на поверхность были подняты 287 шахтеров, еще десять остались в шахте для обслуживания лифтов.

Причиной задымления стало возгорание участка выведенного из эксплуатации и подготовленного к демонтажу закладочного композитного трубопровода.

Поверхностный производственный комплекс рудоуправления работал в штатном режиме.

Производственные активы «Уралкалия» включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.

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