Под Воронежем во время земляных работ откопали авиационную бомбу
Её вес составляет 2 кг 500 граммов.
Её вес составляет 2 кг 500 граммов.
В понедельник, 16 октября 2017 года, в Хохольском районе во время земляных работ была обнаружена минометная мина. На место, как это и полагается делать в подобных случаях, вызвали специалистов. Расчет
«В 13:20 того же дня мину уничтожили», — рассказали в МЧС. И добавили, что произошло это в нескольких километрах от села Новогремячье на подрывной площадке.
Отметим, мина пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны.