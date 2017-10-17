Под Воронежем во время земляных работ откопали авиационную бомбу

В понедельник, 16 октября 2017 года, в Хохольском районе во время земляных работ была обнаружена минометная мина. На место, как это и полагается делать в подобных случаях, вызвали специалистов. Расчет аварийно-спасательной службы Воронежской области изъял снаряд.