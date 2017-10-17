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09:20 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем во время земляных работ откопали авиационную бомбу

Её вес составляет 2 кг 500 граммов.

В понедельник, 16 октября 2017 года, в Хохольском районе во время земляных работ была обнаружена минометная мина. На место, как это и полагается делать в подобных случаях, вызвали специалистов. Расчет аварийно-спасательной службы Воронежской области изъял снаряд.

«В 13:20 того же дня мину уничтожили», — рассказали в МЧС. И добавили, что произошло это в нескольких километрах от села Новогремячье на подрывной площадке.

Отметим, мина пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны.

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