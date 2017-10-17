Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина чудом выжил в лесах Приморья

Житель села Тереховка, Надеждинского района, 1983 года рождения, отправившийся за сбором шишек в Дальнереченском районе Приморья, найден, об этом «Deita. ru» сообщили в ГО и ЧС Приморского края.

Он пропал 11 октября в лесном массиве Зимниковского участкового лесничества, урочище ключ Стахановский, при заготовке кедровой шишки.

Как только поступило сообщение о пропаже, спасатели тут же выдвинулись на поиски. К ним присоединились родственники и друзья потерявшегося человека.

Мужчину нашли на лесной дороге Зимниковского участкового лесничества в удовлетворительном состоянии. С его слов, он пытался выйти из леса, однако две ночи ему пришлось переночевать в лесу и еще одну ночь он провел в лесном бараке.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Путин ввел санкции против КНДР
Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь