Мужчина чудом выжил в лесах Приморья
Житель села Тереховка, Надеждинского района, 1983 года рождения, отправившийся за сбором шишек в Дальнереченском районе Приморья, найден, об этом «Deita. ru» сообщили в ГО и ЧС Приморского края.
Житель села Тереховка, Надеждинского района, 1983 года рождения, отправившийся за сбором шишек в Дальнереченском районе Приморья, найден, об этом «Deita. ru» сообщили в ГО и ЧС Приморского края.
Он пропал 11 октября в лесном массиве Зимниковского участкового лесничества, урочище ключ Стахановский, при заготовке кедровой шишки.
Как только поступило сообщение о пропаже, спасатели тут же выдвинулись на поиски. К ним присоединились родственники и друзья потерявшегося человека.
Мужчину нашли на лесной дороге Зимниковского участкового лесничества в удовлетворительном состоянии. С его слов, он пытался выйти из леса, однако две ночи ему пришлось переночевать в лесу и еще одну ночь он провел в лесном бараке.
Таисия Масина.