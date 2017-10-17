Мужчина чудом выжил в лесах Приморья

Как только поступило сообщение о пропаже, спасатели тут же выдвинулись на поиски. К ним присоединились родственники и друзья потерявшегося человека.

Мужчину нашли на лесной дороге Зимниковского участкового лесничества в удовлетворительном состоянии. С его слов, он пытался выйти из леса, однако две ночи ему пришлось переночевать в лесу и еще одну ночь он провел в лесном бараке.