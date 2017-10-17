В Приангарье риелтора обвиняют в афере на миллион рублей
Уголовное дело передали в суд.
Уголовное дело передали в суд.
В Нижнеудинском районе следствие МВД завершило расследование уголовного дела против
Как установило следствие, летом 2016 года местная жительница, изготовив поддельные документы на около 20 несуществующих земельных участка и жилых дома, оформила их в собственность на подставных лиц. После она их реализовала риелторским агентствам. Ущерб составил около миллиона рублей.
Сейчас уголовное дело по факту мошенничества и подделки документов направлено в суд.