Спасатели с собаками ищут пропавшего в Хабаровском районе мужчину

Это не первый подобный случай, произошедший этой осенью в регионе. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что спасатели до сих пор не нашли рыбака, который, предположительно выпал из лодки на реке Горин в Солнечном районе. Также продолжаются поиски вахтовиков. Они ушли на моторной лодке от морского буксира и не вернулись. Сотрудники МЧС обнаружили их лодку, однако людей в ней не было. Также на протоке Шарголь в Комсомольске-на-Амуре искали троих рыбаков. Через неделю спасатели нашли их тела, которые выбросило на берег течением.