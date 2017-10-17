Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Секс сокращает жизнь
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Девушка отказалась от мяса: как это изменило ее жизнь
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Экс-жена Марьянова рассказала о его несбывшихся планах – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Спасатели с собаками ищут пропавшего в Хабаровском районе мужчину

Он ушёл в лес ещё 14 октября и до сих пор не вернулся.

В Хабаровском районе в лесополосе пропал мужчина. На его поиски сегодня, 17 октября, на вертолёте Ми-8 отправилась группа сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчина 1983 года рождения ушёл в лес в районе села Новокуровка 14 октября и не вернулся. Первоначальные поиски, которые проводили местные жители и родственники пропавшего, положительных результатов не дали.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального спасательного центра МЧС России, для оперативных поисков пропавшего жителя села Новокуровка в ведомстве решили привлечь трёх спасателей и два кинологических расчёта.

Это не первый подобный случай, произошедший этой осенью в регионе. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что спасатели до сих пор не нашли рыбака, который, предположительно выпал из лодки на реке Горин в Солнечном районе. Также продолжаются поиски вахтовиков. Они ушли на моторной лодке от морского буксира и не вернулись. Сотрудники МЧС обнаружили их лодку, однако людей в ней не было. Также на протоке Шарголь в Комсомольске-на-Амуре искали троих рыбаков. Через неделю спасатели нашли их тела, которые выбросило на берег течением.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Следователи ищут пропавшего приморца с татуировкой Алёна
Виртуальный полёт на «Суперджете» очаровал участников ВФМС-2017
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
По факту гибели актера Марьянова возбудили уголовное дело
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь