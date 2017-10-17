Спасатели с собаками ищут пропавшего в Хабаровском районе мужчину
Он ушёл в лес ещё 14 октября и до сих пор не вернулся.
Он ушёл в лес ещё 14 октября и до сих пор не вернулся.
В Хабаровском районе в лесополосе пропал мужчина. На его поиски сегодня, 17 октября, на вертолёте Ми-8 отправилась группа сотрудников Дальневосточного регионального
Мужчина 1983 года рождения ушёл в лес в районе села Новокуровка 14 октября и не вернулся. Первоначальные поиски, которые проводили местные жители и родственники пропавшего, положительных результатов не дали.
Как сообщает
Это не первый подобный случай, произошедший этой осенью в регионе. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что спасатели до сих пор не нашли рыбака, который, предположительно выпал из лодки на реке Горин в Солнечном районе. Также продолжаются поиски вахтовиков. Они ушли на моторной лодке от морского буксира и не вернулись. Сотрудники МЧС обнаружили их лодку, однако людей в ней не было. Также на протоке Шарголь в