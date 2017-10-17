ДТП в Екатеринбурге: один погибший, трое пострадавших

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, 16 октября в 14:10 на 16 км Полевского тракта произошла автоавария. 43-летний водитель автомашины «Киа Рио» двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Полеводства не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся со встречной автомашиной «Тойота Королла», после чего автомобиль без остановки продолжила движение прямо в автомашину «КамАЗ», который также двигался во встречном направлении, после столкновения «Киа Рио» отбросило на автомашину «Хонда CR-V».

Водитель «Киа Рио» от полученных травм скончался на месте ДТП, 9-летняя девочка-пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Женщина-водитель 39 лет и 37-летний пассажир автомашины «Хонда CR-V» с ушибами грудной клетки и черепно-мозговой травмой госпитализированы.

Как выяснилось, ребенок находился на заднем пассажирском сидении за водителем, был пристегнут ремнями безопасности, благодаря которым, остался жив.

Как говорят очевидцы, «Киа Рио» двигалась по разделительной полосе, после чего поехала прямо в направлении встречной автомашины «КамАЗ», никаких мер для предотвращения ДТП со стороны водителя «Киа Рио» не предпринималось.

По словам водителя «КамАЗа», он ехал со стороны Горного Щита в направлении Екатеринбурга, впереди него был плотный поток транспорта, он ехал в крайнем правом ряду со скоростью около 50 км/ч, когда неожиданно слева увидел, что в его сторону движется автомобиль «Киа Рио». Водитель вывернул руль вправо, но столкновения избежать не удалось. После удара у него отказало рулевое управление, его вынесло на встречную полосу. Что произошло в тот момент с автомашиной «Киа» — он не видел.