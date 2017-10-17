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05:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Mitsubishi Pajero подожгли на улице Байкальской в Иркутске ночью 17 октября

Погибших и травмированных нет.

Автомобиль Mitsubishi Pajero сгорел на улице Байкальской в Иркутске сегодня ночью, 17 октября. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля. Огонь повредил сгораемые части авто на площади 3 кв. метра.

— Сообщение о пожаре поступило в 03.42. Предварительная причина возгорания — поджог, — отметили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.

Напомним, днем ранее произошло возгорание автомобиля Audi A4 на улице Дальневосточной в Иркутске.

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