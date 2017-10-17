Mitsubishi Pajero подожгли на улице Байкальской в Иркутске ночью 17 октября
Погибших и травмированных нет.
Погибших и травмированных нет.
Автомобиль Mitsubishi Pajero сгорел на улице Байкальской в Иркутске сегодня ночью, 17 октября. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля. Огонь повредил сгораемые части авто на площади 3 кв. метра.
— Сообщение о пожаре поступило в 03.42. Предварительная причина возгорания — поджог, — отметили в
В настоящее время устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.
Напомним, днем ранее произошло возгорание автомобиля Audi A4 на улице Дальневосточной в Иркутске.