Mitsubishi Pajero подожгли на улице Байкальской в Иркутске ночью 17 октября

Автомобиль Mitsubishi Pajero сгорел на улице Байкальской в Иркутске сегодня ночью, 17 октября. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.