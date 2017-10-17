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05:44 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье вскрылось мошенничество при строительстве жилого комплекса в «Снеговой пади»

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Военная прокуратура Владивостокского гарнизона при проверке исполнения контрактных обязательств установила, что начальником филиала СУ № 712 бывшего ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» К. составлены фиктивные акты сдачи-приемки выполненных ООО «Стройкомплект-ДВ» строительных работ по возведению жилого комплекса в микрорайоне «Снеговая падь». На основании документов подрядчику незаконно было перечислено более 2,4 млн рублей.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Военные прокуроры принимают меры к возмещению ущерба.

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