В Приморье вскрылось мошенничество при строительстве жилого комплекса в «Снеговой пади»

Военная прокуратура Владивостокского гарнизона при проверке исполнения контрактных обязательств установила, что начальником филиала СУ № 712 бывшего ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» К. составлены фиктивные акты сдачи-приемки выполненных ООО «Стройкомплект-ДВ» строительных работ по возведению жилого комплекса в микрорайоне «Снеговая падь». На основании документов подрядчику незаконно было перечислено более 2,4 млн рублей.