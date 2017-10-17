В Приморье вскрылось мошенничество при строительстве жилого комплекса в «Снеговой пади»
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.
Военная прокуратура Владивостокского гарнизона при проверке исполнения контрактных обязательств установила, что начальником филиала СУ № 712 бывшего ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» К. составлены фиктивные акты
В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Военные прокуроры принимают меры к возмещению ущерба.