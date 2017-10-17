В Бурятии задержали третьего участника по делу об убийстве Юрия Власко
32-летний подозреваемый был задержан в Прибайкальском районе республики.
32-летний подозреваемый был задержан в Прибайкальском районе республики.
Следственный комитет (СКР) отчитался о задержании третьего подозреваемого по делу об убийстве борца Юрия Власко. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Республике Бурятия.
32-летний подозреваемый был задержан в Прибайкальском районе республики. По данным следствия, во время конфликта, который привел к смерти спортсмена, он начал стрелять из своего травматического пистолета по присутствовавшим. Этим же пистолетом подозреваемый угрожал двум сотрудникам полиции, которые попытались его задержать. Суд уже принял решение о его аресте.
Еще двое фигурантов дела были задержаны в
Тело Юрия Власко с
Уголовное дело было возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Один из обвиняемых на допросе рассказал, что защищался от нападения спортсмена, но следствие посчитало, что его слова не соответствуют действительности.
Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.