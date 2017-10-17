В Бурятии задержали третьего участника по делу об убийстве Юрия Власко

Следственный комитет (СКР) отчитался о задержании третьего подозреваемого по делу об убийстве борца Юрия Власко. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Республике Бурятия.

32-летний подозреваемый был задержан в Прибайкальском районе республики. По данным следствия, во время конфликта, который привел к смерти спортсмена, он начал стрелять из своего травматического пистолета по присутствовавшим. Этим же пистолетом подозреваемый угрожал двум сотрудникам полиции, которые попытались его задержать. Суд уже принял решение о его аресте.

Еще двое фигурантов дела были задержаны в Улан-Удэ в августе. Ими оказались имевшие судимости жители города 29 и 33 лет. Следствие предъявило им обвинения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Тело Юрия Власко с колото-резаными ранами нашли 29 июля. По версии СК, спортсмен и его друзья после турнира по вольной борьбе отдыхали на берегу Байкала возле села Горячинск. Власко «по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей». Во время переговоров один из местных жителей ударил спортсмена ножом в грудь, а второй избил его металлическим прутом по голове. От полученных травм Власко скончался, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Один из обвиняемых на допросе рассказал, что защищался от нападения спортсмена, но следствие посчитало, что его слова не соответствуют действительности.