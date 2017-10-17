В Приморье пропала девушка

Пропала Кристина Шевченко, 1985 г. р. из Владивостока. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на социальные сети, девушка ушла из дома 28 августа 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 155−160 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос русый густой до плеч.

Была одета: куртка матерчатая черного цвета, другая одежда не установлена.

Особые приметы: сутулится.

Автотранспорт: Nissan Teana, рост 155−160 см., серебристого цвета с желтым оттенком, гос.номер С 346 ЕН 125 RUS.