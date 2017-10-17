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06:08 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье пропала девушка

Девушка ушла из дома 28 августа 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Пропала Кристина Шевченко, 1985 г. р. из Владивостока. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на социальные сети, девушка ушла из дома 28 августа 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 155−160 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос русый густой до плеч.

Была одета: куртка матерчатая черного цвета, другая одежда не установлена.

Особые приметы: сутулится.

Автотранспорт: Nissan Teana, рост 155−160 см., серебристого цвета с желтым оттенком, гос.номер С 346 ЕН 125 RUS.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Кристины, просим позвонить по телефонам: 8 (423) 227−93−60, 227−65−63, 8 968 165 10 10 — ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 — полиция 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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