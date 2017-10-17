В Приморье увеличат силы для тушения лесных пожаров

Источник: РИА Новости

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. С 12 октября на всей территории края введен особый противопожарный режим.

«В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой оперативный штаб Рослесхоза поручил департаменту лесного хозяйства Приморского края в максимально короткие сроки обеспечить наращивание сил и средств на тушение лесных пожаров… Вместе с этим, Приморскому краю рекомендовано ввести режим ЧС в лесах регионального уровня», — говорится в сообщении.

За последние сутки в ДФО возникло 5 новых лесных пожаров в Приморье. Помимо них, горит 23 очага: 21 в Приморском крае, 2 в Хабаровском крае.

За сутки потушено 7 пожаров: 5 в Приморском крае, 2 в Хабаровском крае. В Приморье продолжается ликвидация 21 очага на площади 2894 гектара, 12 из которых локализованы на площади 2367 гектаров.