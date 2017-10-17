Жителя Прикамья подозревают в убийстве коллеги

11 октября на одном из предприятий Чернушки произошло убийство. В подсобном помещении обнаружено тело 39-летнего разнорабочего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

«По подозрению в его совершении задержан 37-летний коллега по работе погибшего мужчины», сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Как выяснилось, в ночь на 11 октября мужчины вместе выпивали на работе. В это время между разнорабочими возникла ссора. В ходе конфликта один из мужчин избил другого деревянной доской. Травмы оказались серьёзными и пострадавший погиб.

«После совершения преступления подозреваемый уничтожил орудие преступления и скрылся, но вскоре был задержан», — поясняют в СКР.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого на время следствия.